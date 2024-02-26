Швеция планирует разместить в Латвии 600 военных после вступления в НАТО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Швеция после вступления в НАТО обещает разместить в Латвии 600 военнослужащих, сообщила латвийскому радио генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга. Об этом сообщает агентство LETA.

Струберга отметила, что вступление Швеции в альянс имеет в основном региональное значение. "Мы можем говорить о том, что НАТО приобретает дополнительную глубину в контексте Балтийского моря", - сказала она.

По ее словам, Швеция располагает крупными военно-воздушными силами, у нее также есть несколько подводных лодок, к тому же их число будет увеличиваться.

Вступление Швеции в НАТО должны одобрить все члены альянса. Спустя более полутора лет после подачи Швецией заявки на вступление Венгрия остается единственным из 31 государства-члена, которое не ратифицировало решение о приеме Швеции в альянс. Будапешт откладывает ратификацию, потому что, как заявляет правительство, его оскорбляют упреки, которые Стокгольм высказал по поводу соблюдения в стране законности.