Мантуров заявил, что ФГУП "НАМИ" и ООО "Аурус" заранее готовились к санкциям США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Включенные на прошлой неделе Минфином США в SDN List российские компании, среди которых консолидировавшее ряд активов в автопроме ФГУП "НАМИ" и ООО "Аурус", готовились к санкциям и имеют планы дальнейшего развития с учетом последних ограничений, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Сказать, что мы их (санкции - ИФ) не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план "Б"", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о влиянии нового пакета санкций на отечественный автопром.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 23 февраля включило в санкционный список подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" и его дочерние компании, связанные с российским автопромом. Помимо самого ФГУПа под санкции подпали ООО "Авто Холдинг" (ранее - ООО "Лада Авто Холдинг"), через которое НАМИ контролировал уже включенный ранее в SDN List "АвтоВАЗ"; ООО "Аурус", занимающееся производством люксовых автомобилей Aurus; ООО "Шушары-Авто", управляющее бывшим российским заводом Toyota, где, как сообщалось, планируется выпускать Aurus.

Также в санкционный список вошли ООО "НАМИ Инновационные компоненты и сервисы" (ранее - ООО "Роберт Бош Самара", консолидированный бывший завод Bosch по выпуску систем ABS/ESP) и инжиниринговое ООО "Фибет НАМИ".