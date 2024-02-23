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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Структура S7 по ремонту самолетов подпала под санкции США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - ООО "С7 Инжиниринг", занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом самолетов, внесено в станционный список США, сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Предприятие ориентировано на обслуживание воздушных судов и компонентов западного производства, сказано на его сайте. Персонал составляет более 2600 специалистов.

"С7 Инжиниринг" входит в авиационную группу S7, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Также США ввели блокирующие санкции против ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело").

Кроме того, под санкции попал контейнерный терминал Global Ports в Приморье - ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Находка).

S7 ВСК Трансконтейнер США
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