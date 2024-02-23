Инвестфонд Elbrus Capital оказался под американскими санкциями

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фонд Elbrus Capital, известность которому принесли инвестиции в высокотехнологичные российские компании, оказался в санкционном списке США.

Среди портфельных компаний Elbrus Capital - рекрутинговый сервис HeadHunter и сервис объявлений о недвижимости "Циан". Также инвестфонд вошел в консорциум инвесторов, который весной прошлого года приобрел российские активы концерна Henkel.

OFAC выдало лицензию на завершение операций с Elbrus Capital на срок до 8 апреля, говорится в сообщении ведомства, ответственного за санкционное правоприменение.

Также в SDN List включены еще два игрока российского рынка инвестиций в высокотехнологичный сектор - BSF Capital и Orbita Capital Partners.