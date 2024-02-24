США в пятницу уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные 23 февраля уничтожили семь мобильных противокорабельных крылатых ракет хуситов, говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

В нем отмечается, что это было сделано "в целях самообороны", поскольку ракеты "были подготовлены для запуска в направлении Красного моря".

В CENTCOM отметили, что ракеты были идентифицированы в районах Йемена, контролируемых хуситами. Было определено что они "представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".