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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Хуситы заявили об очередных обстрелах кораблей ВМС США близ Йемена

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили в воскресенье, что совершили обстрел кораблей ВМС США, а также американского танкера близ Йемена, сообщает агентство ЭФЭ.

По данным занимающих часть территории Йемена мятежников, "несколько беспилотников атаковали корабли ВМС США в Красном море".

Кроме того, по утверждениям хуситов, они обстреляли танкер Torm Thor в Аденском заливе. О результатах таких действий не сообщается.

Эти обстрелы последовали после того, как США и их союзники накануне проинформировали об очередной волне ударов по позициям хуситов.

Хроника 17 декабря 2023 года – 25 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Красное море Аденский залив
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