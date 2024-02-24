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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Страны G7 продолжат принимать меры по сокращению доходов РФ от энергоресурсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 пообещали продолжить принимать меры, направленные на сокращение доходов РФ от энергоресурсов, а также на ужесточение контроля за соблюдением потолка цен на российскую нефть, говорится в совместном заявлении лидеров этих государств.

"Мы продолжим меры по сокращению доходов России. (...) Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим шаги по ужесточению соблюдения ограничения цен на нефть", - сказано в документе, опубликованном на сайте Евросовета.

В частности, отмечается, что страны "семерки" договорились продолжать реагировать на нарушения ценового потолка в том числе дополнительными санкциями в отношении тех, "кто обманными методами транспортирует российскую нефть".

Кроме того, в G7 заявили, что "продолжат препятствовать развитию будущих энергетических проектов России".

Помимо этого, сообщается в заявлении, государства будут работать над сокращением доходов РФ от продажи металлов.

Вместе с тем "семерка" выразила обеспокоенность сотрудничеством России с Ираном, КНР и КНДР.

Главы государств G7 также подчеркнули, что продолжат работу по поиску способов использования замороженных активов России для поддержки Украины в соответствии с их правовыми системами и международным законодательством.

Ранее в субботу журналисты Белого дома сообщили, что лидеры G7 провели видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским.

G7 Россия Украина
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