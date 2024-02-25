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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

США и Великобритания предприняли новые атаки на объекты хуситов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по 18 объектам хуситов в восьми районах Йемена, сообщил Пентагон.

"Сегодняшние необходимые и соразмерные удары были нанесены по 18 объектам хуситов в восьми местах в Йемене", - говорится в публикуемом на сайте Пентагона совместном заявлении британских и американских ВС, а также поддерживающих эти действия Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

Объектами "высокоточных ударов" названы склады оружия и ракетной техники, беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, системы противовоздушной обороны, радары и вертолеты.

В заявлении подчеркивается, что эти удары наносятся в ответ на продолжающиеся нападения хуситов на коммерческие и военно-морские суда.

С середины ноября хуситы осуществили более 45 таких нападений, это "представляет собой угрозу мировой экономике, а также региональной безопасности и стабильности и требует международного реагирования", говорится в заявлении.

Министр обороны США Ллойд Остин в отдельном заявлении подчеркнул: "Мы продолжим ясно давать понять хуситам, что, если они не прекратят незаконные нападения, которые наносят ущерб экономике Ближнего Востока, окружающей среде и нарушают доставку гуманитарной помощи в Йемен и другие страны, они понесут ответственность за последствия".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

США Великобритания Йемен ХАМАС
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