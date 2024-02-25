Трамп объявил себя победителем на праймериз в Южной Каролине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Дональд Трамп, который претендует на выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года, одержал победу на предварительных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Я никогда не видел Республиканскую партию такой сплоченной, как сейчас", - заявил Трамп, выйдя на сцену перед избирателями сразу после закрытия избирательных участков.

"Это произошло немного раньше, чем мы ожидали, и это даже более крупная победа, чем мы ожидали", - добавил он.

АP отмечает, что сообщение о победе Трампа в штате основано на анализе всестороннего опроса избирателей-республиканцев Южной Каролины.

Так, напоминает агентство, Трамп уже победил в предварительных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

Нынешняя победа бывшего президента, по оценке агентства, "вероятно, усилит давление на Никки Хейли" и может побудить ее покинуть предвыборную гонку.

В то же время, AP пишет, что "Хейли поклялась остаться в предвыборной гонке, по крайней мере, до конца праймериз 5 марта. В этот день предварительные выборы пройдут одновременно в нескольких штатах страны, поэтому в США он называется "супервторником".

В то же время, процесс подсчета голосов в Южной Каролине продолжается. По первоначальным итогам, Трамп набирает 58,7% голосов, его единственный соперник - экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Хейли - 40,7%.