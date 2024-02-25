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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Москва и Минск изучают вопрос об участии белорусов в местных выборах в РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Постоянно проживающие на территории России граждане Белоруссии могут получить право принимать участие в выборах в местные органы власти в РФ, заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко.

"Переговорный процесс идет, поэтому, как будут результат, вы узнаете об этом", - сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что на данный момент консультации ведутся по линии министерств иностранных дел. Предполагается, что по вопросу участия белорусов в российских выборах может быть внесен новый пункт в Союзный договор. Согласно документу, Белоруссия и Россия должны обеспечивать равенство прав граждан обеих стран Союзного государства.

Белоруссия Игорь Карпенко ЦИК
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