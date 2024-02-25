В Белоруссии завершились выборы в местные советы и нижнюю палату парламента

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в 20:00 по белорусскому времени (20:00 мск) завершились выборы в местные советы и нижнюю палату парламента, сообщил Центризбирком республики.

В целом по стране работали 5411 участков для голосования.

Ранее в эфире телеканала СТВ глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что по состоянию на 12:00, количество проголосовавших превысило 50% от списочного состава, после 17:00 - 70%.

В списки для голосования в общей сложности были внесены более 6 млн 913 тыс. избирателей. За пять дней досрочного голосования, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 41,71% избирателей.

Центризбирком Белоруссии на этих выборах аккредитовал 294 международных наблюдателя, 238 из них представляют миссию наблюдателей от СНГ во главе с Генсеком организации Сергеем Лебедевым.