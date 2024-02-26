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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава USAID посетит Ближний Восток на этой неделе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр посетит Израиль, Западный берег и Иорданию на этой неделе, чтобы попытаться урегулировать гуманитарный кризис в Газе, сообщает телеканал CNN.

Пауэр встретится с официальными лицами правительства Израиля, Палестинской автономии и Иордании, а также с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи, "чтобы обсудить срочную необходимость расширения доступа для облегчения доставки гуманитарных и коммерческих грузов гражданским лицам в Газе".

В сообщении телеканала отмечается, что Пауэр во время своей поездки "подчеркнет важность защиты гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций в соответствии с международным гуманитарным правом".

Как заявил телеканалу представитель USAID, поездка главы агентства "подтверждает приверженность Соединенных Штатов поддержке гуманитарного реагирования на кризис в Газе, ускорению оказания помощи для спасения жизней и содействию прочному миру, безопасности и свободе как для израильтян, так и для палестинцев".

Телеканал сообщил, что по данным Организации Объединенных Наций, 75% населения Газы покинуло свои дома, и более двух миллионов человек в настоящее время "подвергаются неминуемому риску голода".

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками из Газы продолжается с октября 2023 года, 7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ближний Восток Израиль Саманта Пауэр USAID
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