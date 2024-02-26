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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 февраля

Выборы в Белоруссии, план эвакуации мирного населения из Рафаха, рассмотрение вопроса о приеме Швеции в НАТО в парламенте Венгрии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В парламенте Венгрии предложили ратифицировать прием Швеции в НАТО 26 февраля. Голосование по этому вопросу включено в повестку дня, сообщил глава фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш.

- В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента в результате прошедших 25 февраля выборов. Согласно уточненным данным, явка в единый день голосования составила 73,09%.

- Консульство РФ может открыться в Республике Сербской в 2024 году, сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, уже приняты.

- Армия обороны Израиля представила военному кабинету план эвакуации гражданского населения из Рафаха на юге сектора Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

- Глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр на этой неделе посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Иорданию, чтобы попытаться урегулировать гуманитарный кризис в Газе, сообщил телеканал CNN.

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