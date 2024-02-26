Палестинский премьер подал Аббасу прошение об отставке правительства

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подал прошение об отставке правительства президенту Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу, сообщает в понедельник Associated Press.

Теперь президент должен будет либо принять, либо отклонить прошение премьера.

Агентство отмечает, что такой шаг может дать возможность для проведения реформ, в то время как США как раз выступают за то, чтобы после конфликта сектором Газа управляла обновленная ПНА.

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими группировками сектора Газа продолжается с октября 2023 года.