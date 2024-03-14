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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Глава ПНА поручил новому палестинскому премьеру сформировать правительство

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг поручил новому премьер-министру Мухаммеду Мустафе сформировать 19-е палестинское правительство, сообщает агентство WAFA.

"Махмуд Аббас издал президентский указ, в котором просит Мустафу сформировать 19-е палестинское правительство", - информирует агентство.

Ближневосточные СМИ в среду сообщили о назначении Мустафы новым премьером. До этого он занимал пост председателя Инвестиционного фонда Палестины и был экономическим советником главы ПНА

По данным WAFA, "премьер-министр должен сформировать правительство в течение трех недель со дня назначения в должности".

26 февраля бывший палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подал Аббасу прошение об отставке.

Западные СМИ отмечали, что такой шаг может дать возможность для проведения реформ, в то время как США как раз выступают за то, чтобы после конфликта сектором Газа управляла обновленная ПНА.

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими группировками сектора Газа продолжается с октября 2023 года.

Махмуд Аббас ПНА Израиль Палестина Мухаммед Мустафа Мухаммед Штайе
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