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Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней

Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, удвоит сумму обратного выкупа акций.

Глава компании Ван Чуаньфу предложил увеличить объем buyback до 400 млн юаней ($55,6 млн), сообщила BYD.

В декабре прошлого года он предложил выкупить акции BYD класса "A" (обращаются в Шэньчжэне) на сумму 200 млн юаней, чтобы поддержать доверие инвесторов. Это, однако, не смогло остановить падение стоимости бумаг компании, отмечает газета The Wall Street Journal. С начала текущего года акции BYD подешевели на 6%.

Увеличение суммы обратного выкупа акций нацелено на то, чтобы "защитить интересы всех акционеров компании, повысить доверие инвесторов, стабилизировать и увеличить капитализацию", говорится в сообщении BYD.

Неделей ранее компания заявила, что "выработает разумный план обратного выкупа акций и осуществит buyback, основываясь на рыночных условиях".

Акции BYD подорожали на 1,8% по итогам торгов в Шэньчжэне в понедельник.

Китай BYD
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