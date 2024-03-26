Китайский автопроизводитель BYD увеличил квартальную чистую прибыль на 19%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 19%, до 8,67 млрд юаней ($1,2 млрд). Рост прибыли оказался минимальными с первого квартала 2022 года.

Выручка BYD в октябре-декабре повысилась на 15%, до 180,04 млрд юаней.

В минувшем квартале BYD продала более 526 тысяч электромобилей, впервые обойдя, таким образом, американскую Tesla Inc. по этому показателю, отмечает MarketWatch.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль китайской компании выросла на 81%, до 30,04 млрд юаней, продажи автомобилей подскочили на 62%, до рекордных 3 млн единиц.

С начала 2024 года и по конец февраля продажи BYD были на 6,1% ниже, чем годом ранее.