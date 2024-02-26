Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает агентство EFE.

"Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку", - заявил Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Ожидается, что парламент Венгрии проведет голосование по этому вопросу позднее в понедельник.

Лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш заявлял, что голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО включено в повестку дня сессии 26 февраля. Он отметил, что "Фидес" планирует поддержать запрос Швеции.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе 5 февраля в ходе внеочередного заседания. Однако депутаты партии "Фидес" бойкотировали голосование, не явившись на заседание. По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь по возвращении парламента к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера в Будапешт.

Визит шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт состоялся на прошлой неделе, и, по словам Орбана, "способствовал установлению справедливых взаимоотношений" между странами.

Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не одобрил прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Анкара уже завершила процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.

Венгрия Швеция НАТО Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней

Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Brent подешевела до $81,33 за баррель

De Beers в 2023 году сократила EBITDA почти в 20 раз

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 февраля

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные представили план эвакуации Рафаха

Консульство РФ в Республике Сербской может открыться в 2024 году

Консульство РФ в Республике Сербской может открыться в 2024 году

Президент Республики Сербской сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });