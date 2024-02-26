Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa (Photo by Marton Monus/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Члены парламента Венгрии проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщают в понедельник западные СМИ.

По их данным, 188 парламентариев выступили за присоединение Швеции к НАТО, 6 проголосовали против.

Теперь документ должен подписать президент Венгрии, которого, как ожидается, парламент изберет также в понедельник.

Венгрия станет последним членом альянса, одобрившим вступление Швеции. После завершения оставшихся формальных процедур страна официально станет членом НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Швеции присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО Швеция формально станет членом альянса.

Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрял прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Турция завершила этот процесс в январе.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.