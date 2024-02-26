Движение "Хезболла" запустило 60 реактивных снарядов по израильским военным

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" нанесло удар 60 реактивными снарядами по штабу военных Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.

В движении отметили, что этот обстрел стал ответом на атаку израильских ВВС в районе ливанского города Баальбек. Агентство Associated Press (AP) отмечало, что это наиболее дальний воздушный рейд израильской авиации в Ливан с момента нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль.

В "Хезболле" заявили, что всего Израиль нанес три удара, погибли два бойца группировки, один из ударов пришелся по складу продовольствия "Хезболлы". В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечали, что атаковали местность у Баальбека в качестве ответной меры на успешный обстрел "Хезболлы" ее беспилотника Hermes 450, который упал в Ливане. В ЦАХАЛ также объявили о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы", главы местного подразделения, ответственного за ряд ударов по Израилю.

Также в ЦАХАЛ зафиксировали пуски из Ливана по Голанским высотам десятков реактивных снарядов, часть из них перехватили системы ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Подразделение инженерии особого назначения "Яхалом" ЦАХАЛ отчиталось об обнаружении туннеля ХАМАС длиной 10 км, который проходил под Больницей турецко-палестинской дружбы и близлежащим университетом, доходя до района города Газы эз-Зейтун. Внутри солдаты нашли жилые помещения, душевые, оружейные комнаты.

Между тем, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление, что СБ ООН не смог адекватно отреагировать на кризисы ни вокруг Украины, ни в секторе Газа, и вероятно, эти события "неотвратимо" подорвали авторитет этого органа. "Совету безопасности нужны серьезные реформы – в плане состава и методов работы", - заключил генсек.

Кроме того, он повторил, что полноценное наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа, где скопились 1,5 млн палестинцев, приведет к катастрофе, в том числе потому что этот город играет важнейшую роль в обеспечении гумпомощью сектора Газа. В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку из-за неспособности осудить нападение ХАМАС на Израиль и помочь жертвам терроризма.