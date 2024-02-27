Байден надеется на прекращения огня в секторе Газа к следующей неделе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа будет достигнута к следующей неделе.

"Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки, но это еще не сделано. И я надеюсь, что к следующему понедельнику (4 марта - ИФ) у нас будет прекращение огня", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль готов освободить палестинцев, осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Речь идет об освобождении 400 палестинских заключенных в обмен на 40 из приблизительно 100 пленников ХАМАС, среди них будут женщины, раненые и пожилые.

Кроме того, по данным СМИ, Израиль может разрешить постепенное возвращение гражданских лиц в северную часть сектора Газа, за исключением молодых мужчин, а также увеличить поток гуманитарной помощи.

Другие элементы возможной сделки, включая продолжительность прекращения огня и требование ХАМАС о полном выводе израильских вооруженных сил из сектора Газа, все еще обсуждаются.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.