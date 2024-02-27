От Трампа ждут попыток реформировать спецслужбы США в случае победы на выборах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дональд Трамп в случае своего избрания президентом США будет добиваться серьезных изменений в работе американских спецслужб - ЦРУ, военной разведки и ФБР, сообщило издание Politico, ссылаясь на мнение бывших высокопоставленных чиновников в его прежней администрации.

"Он, скорее всего, воспользуется вторым сроком для реформирования шпионских агентств страны, что может привести к беспрецедентному уровню политизации разведки", - приводит их мнение издание.

По словам целого ряда бывших чиновников, Трамп будет еще сильнее настаивать на замене людей, считающихся враждебными его политической программе, неопытными лоялистами.

По мнению многих, кого опросило Politico, это может дать возможность подчиненным оградить Трампа от информации, не соответствующей его политике, и даже изменить формулировки оценок, с которыми он не согласен. Они также считают, что это может лишить разведывательное сообщество возможности отговаривать президента от решений, которые могут поставить страну под угрозу.

Один бывший высокопоставленный чиновник Белого дома при Трампе, который до сих пор близок с ним и его командой, утверждает, что спецслужбы являются политически раздутыми бюрократическими учреждениями, которые часто плохо просчитывали важные вопросы, пишет Politico.

Другой бывший сотрудник службы национальной безопасности администрации Трампа, который до сих пор общается с ним, сказал, что Трампу, в случае его переизбрания, необходимо попытаться ввести в руководство агентств людей, которым он доверяет, и вытеснить тех, кто в прошлом пытался подорвать его авторитет.

Как указывает издание, у Трампа общеизвестно напряженные и конфронтационные отношения с разведывательным сообществом, и он называет их членов частью "глубинного государства", которое стремится его уничтожить.

Возможно, пишет издание, ни одно правительственное шпионское агентство не окажется под таким давлением, как ФБР. У Трампа были "токсичные" отношения с бюро с самого начала его президентсткого срока. Он, в частности, обвинил его в утечке досье Стила - необоснованного и теперь в значительной степени опровергнутого отчета, который предполагал, что у Трампа были обширные связи с Россией, напоминает Politico.