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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Британской контрразведке приказано перенаправить основные усилия с террористов на шпионов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании приказали контрразведывательной службе МИ-5 переориентировать усилия с борьбы против террористов на борьбу со шпионажем со стороны России, Китая и Ирана, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

"Министры попросили МИ-5 сосредоточить большую часть своих усилий на угрозе шпионажа, особенно на государственной угрозе со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана", - сообщил изданию высокопоставленный правительственный источник.

Хотя борьба с терроризмом остается одной из важных задач МИ-5, ее "рабочая нагрузка определенно сместилась", отметил он.

По словам другого источника в правительстве, ресурсы МИ-5 ограничены, поэтому необходимо расставить приоритеты в отношении ресурсов.

"Уровень террористической угрозы остается "значительным", что означает вероятность нападения, но на самом деле проблемы, которые в настоящее время представляют Китай и Россия, являются более насущными", - пояснил собеседник газеты.

The Telegraph напоминает, что ранее объединенный парламентский комитет по стратегии национальной безопасности предупредил, что Британия "должна быть готова к возможности иностранного вмешательства" со стороны Китая, России и Ирана во время всеобщих выборов.

Британия Великобритания
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