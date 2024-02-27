Израильские военные провели несколько операций по всему сектору Газа за сутки
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила проводить операции по всему сектору Газа и ликвидировала несколько боевиков местных группировок, сообщается в телеграм-канале армии.
Израильские военные провели несколько рейдов в районе эз-Зейтун города Газа. Им удалось обнаружить место, где производилось оружие, оружейный склад и несколько ракетных установок. Военные также подорвали туннель, в котором находились боевики, тем самым ликвидировав их.
В центральных районах сектора Газа израильские военнослужащие за прошедшие сутки ликвидировали несколько боевиков и уничтожили десятки стратегических объектов, принадлежащих ХАМАС.
Кроме того, ВВС Израиля атаковали операционный центр, из которого в понедельник было нанесено несколько ударов по израильским населенным пунктам на границе с сектором Газа.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.