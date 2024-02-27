"Хезболла" запустила десятки ракет в сторону Израиля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" запустила десятки ракет по северу Израиля в сторону базы на горе Мерон, сообщает во вторник The Times of Israel.

О пострадавших в атаке не сообщается. Сигналы воздушной тревоги звучали в нескольких населенных пунктах, находящихся в этом районе.

В "Хезболле" заявили, что целью атаки была база на горе Мерон, которая занимается контролем за воздушным движением. Группировка запустила ракеты в ответ на израильские авиаудары в понедельник недалеко от древнего ливанского города Баальбек, отмечается в сообщениях.

База на горе Мерон ранее неоднократно подвергалась атакам "Хезболлы".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В частности, ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" неоднократно обстреливали позиции друг друга в районах вдоль границы.