Японская IT-компания Rakuten планирует разместить акции на $666 млн
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group Inc. планирует разместить акции на сумму 100 млрд иен ($666 млн), чтобы укрепить свою финансовую позицию.
Как говорится в сообщении компании, это будут акции специального вида. Их держатели не получат голосующих прав и не смогут обменять бумаги на обыкновенные акции, что позволит избежать размытия капитала.
Rakuten планирует выплачивать фиксированные дивиденды на эти акции в течение пяти лет. По окончании этого срока компания сможет выкупить бумаги.
В компании отмечают, что акции "вида облигаций" будут размещаться на открытом рынке в Японии и обращаться на Токийской фондовой бирже.
Средства от продажи бумаг могут быть использованы для погашения долга, говорится в сообщении Rakuten.
Информация о деталях и сроках планируемого размещения будет распространена позднее.
Акции Rakuten подорожали почти на 15% за последний год.