Японская IT-компания Rakuten планирует разместить акции на $666 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group Inc. планирует разместить акции на сумму 100 млрд иен ($666 млн), чтобы укрепить свою финансовую позицию.

Как говорится в сообщении компании, это будут акции специального вида. Их держатели не получат голосующих прав и не смогут обменять бумаги на обыкновенные акции, что позволит избежать размытия капитала.

Rakuten планирует выплачивать фиксированные дивиденды на эти акции в течение пяти лет. По окончании этого срока компания сможет выкупить бумаги.

В компании отмечают, что акции "вида облигаций" будут размещаться на открытом рынке в Японии и обращаться на Токийской фондовой бирже.

Средства от продажи бумаг могут быть использованы для погашения долга, говорится в сообщении Rakuten.

Информация о деталях и сроках планируемого размещения будет распространена позднее.

Акции Rakuten подорожали почти на 15% за последний год.