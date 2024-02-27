Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Японская IT-компания Rakuten планирует разместить акции на $666 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group Inc. планирует разместить акции на сумму 100 млрд иен ($666 млн), чтобы укрепить свою финансовую позицию.

Как говорится в сообщении компании, это будут акции специального вида. Их держатели не получат голосующих прав и не смогут обменять бумаги на обыкновенные акции, что позволит избежать размытия капитала.

Rakuten планирует выплачивать фиксированные дивиденды на эти акции в течение пяти лет. По окончании этого срока компания сможет выкупить бумаги.

В компании отмечают, что акции "вида облигаций" будут размещаться на открытом рынке в Японии и обращаться на Токийской фондовой бирже.

Средства от продажи бумаг могут быть использованы для погашения долга, говорится в сообщении Rakuten.

Информация о деталях и сроках планируемого размещения будет распространена позднее.

Акции Rakuten подорожали почти на 15% за последний год.

Япония Rakuten
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Macy's зафиксировала чистый убыток в IV финквартале и обнародовала новую стратегию

Великобритания исключает отправку дополнительных военных на Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Что случилось этой ночью: вторник, 27 февраля

Макрон считает продолжение поставок боеприпасов Украине приоритетом для Запада

Макрон считает продолжение поставок боеприпасов Украине приоритетом для Запада

Макрон намерен создать коалицию по поставке Украине ракет и бомб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });