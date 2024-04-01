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Японская Rakuten может в октябре объединить финтех-сегменты

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group и дочерний Rakuten Bank договорились начать переговоры о реорганизации бизнеса первой в сфере финансовых технологий, сообщила Rakuten Group.

Стороны обсудят объединение различных сегментов, включая банкинг, кредитные карты, брокерские услуги и страхование.

Реорга‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌низация запланирована на октябрь. Акции Rakuten Bank, как ожидается, продолжат торговаться на Токийской фондовой бирже. При этом Rakuten Group может отказаться от листинга своего брокерского подразделения - Rakuten Securities Holdings.

Rakuten Group Rakuten Bank Япония
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