Король Норвегии госпитализирован в Малайзии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Короля Норвегии Харальда V в связи с инфекционным заражением доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе. Об этом сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на заявление норвежского королевского дворца.

"Король заболел во время отдыха в Малайзии и госпитализирован с инфекцией", - говорится в сообщении королевской семьи Норвегии.

"Король получает качественный уход со стороны как малайзийских, так и норвежских медицинских работников", - отмечается в заявлении.

Харальду V 87 лет. Как отмечает EFE, в последние годы монарх неоднократно болел. Так, в конце января норвежский король прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.