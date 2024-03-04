Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Король Норвегии вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Норвежский король Харальд V возвратился на родину после того, как на прошлой неделе его госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционным заражением.

"Его Величество король прибыл в Норвегию. Перелет прошел хорошо, здоровье Его Величества улучшается", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на понедельник на сайте норвежской королевской семьи.

В сообщении отмечается, что Харальда V на несколько дней поместят в норвежскую больницу для обследования и отдыха.

В прошлый вторник стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе.

В субботу из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В королевской семье сообщили, что операция прошла успешно.

Харальду V 87 лет. В последние годы монарх неоднократно болел. Так, в конце января норвежский король прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.

Харальд V Норвегия Малайзия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });