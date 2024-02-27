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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ, произведя газ в проекте с участием "ЛУКОЙЛа"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) произведена в Конго и будет экспортирована в Италию, сообщается в пресс-релизе итальянской Eni.

"С первым грузом Республика Конго входит в группу стран-экспортеров СПГ, открывая возможности для экономического роста и внося вклад в глобальный энергетический баланс", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время загружается первая партия СПГ, которая в ближайшие дни отправится на регазификационный терминал Пьомбино в Италии.

Поставки газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango, пришвартованный в конголезских водах, начались в конце 2023 года с участка Marine XII.

Установка Tango FLNG имеет мощность по сжижению около 1 млрд кубометров в год и пришвартована рядом с плавучим хранилищем Excalibur (FSU) с использованием конфигурации split mooring (раздельная швартовка), впервые реализованной на плавучем терминале СПГ.

В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития. В настоящее время строится второй плавучий СПГ завод мощностью около 3,5 млрд куб. м в год, производство на котором начнется в 2025 году. Весь объем производимого СПГ будет реализовываться Eni.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili.

"ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%.

Конго Италия ЛУКОЙЛ Eni СПГ
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