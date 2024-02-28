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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Белоруссия призвала ВТО пересмотреть процедуры присоединения новых государств

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минск призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) не оставаться в стороне от негативного влияния санкций на торговлю, пересмотреть процедуры присоединения к организации новых членов, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии во вторник.

Представитель МИД Белоруссии Юрий Горелик на 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби призвал организацию "не оставаться в стороне от проблемы негативного влияния многочисленных санкций на торговлю, международную логистику, глобальную продовольственную безопасность".

"Подчеркнута необходимость пересмотра процедуры присоединения новых государств к ВТО и подходов к оказанию присоединяющимся государствам технической помощи", - отмечает пресс-служба.

Горелик также отметил важность технического содействия ВТО в успешном завершении переговорного процесса, отметил необходимость недискриминационного подхода при распределении технической помощи.

Он призвал все присоединяющиеся государства "не молчать, а выступать единым фронтом" по проблемным вопросам процесса присоединения к организации. По его словам, длительность вступления в организацию нынешних наблюдателей при ВТО составляет уже в среднем 20 лет (максимальный срок - 37 лет в случае Алжира).

"Если ВТО стремится быть эффективной и инклюзивной, процесс присоединения не должен занимать столько времени", - констатировал Горелик.

Ранее была опубликована обновленная редакция плана действий правительства Белоруссии на период до 2025 года, в котором говорится об отказе в краткосрочной перспективе от планов по вступлению республики в ВТО.

"Исключить позицию: "Участие в многосторонней торговой системе, основой которой является ВТО, приведение национального законодательства в соответствие с обязательствами в ВТО и присоединение Республики Беларусь к ВТО с учетом национальных интересов", - говорится в документе.

Белоруссия в 1993 году подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, преемником которого стала ВТО. В 2016 году на фоне потепления отношений с Евросоюзом и США белорусские власти активизировали работу по вступлению в ВТО. Между тем, на фоне обвинений западных стран в фальсификации итогов президентских выборов в 2020 году, переговоры о вступлении Белоруссии в ВТО были приостановлены.

В марте 2022 года группа стран-членов ВТО выпустила заявление, в котором сообщила о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии на присоединение к организации. Заявление подписали делегации 14 членов ВТО. Свое решение подписанты связали с решением Белоруссии поддержать российскую военную операцию на территории Украины.

Тогда же, в марте 2022 года, послы стран Евросоюза согласовали совместное заявление в адрес ВТО, в котором выступили против принятия в организацию Белоруссии и за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Белоруссия ВТО
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