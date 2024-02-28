Решетников ждет, что ВТО подтвердит планы восстановить работу апелляционного органа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассчитывает, что министерская конференция ВТО подтвердит свое намерение восстановить работу апелляционного органа до конца 2024 года.

"Дедлайн формально - это 2024 год (возобновление работы апелляционного органа - ИФ), который еще не истек. Все еще в течение года будут к этому стремиться", - сказал он журналистам в кулуарах 13-й министерской конференции ВТО, которая с 26 по 29 февраля проходит в Абу-Даби (Решетников возглавляет на ней российскую делегацию).

"Основная сейчас проблема (в ВТО - ИФ) в том, что не работает операционный орган по разрешению споров. То есть по факту не работает вся система разрешения споров. Почему не работает? Потому что пять лет назад США в рамках своих полномочий заблокировали назначение новых арбитражных судей", - отметил министр.

"Понятно, почему это сделано. Это имеет вполне другую экономическую природу, потому что, очевидно, те правила, которые сформировались в ВТО, и то, что до того времени считалось как некая рамка для справедливой конкуренции в торговле и так далее - что-то перестало устраивать. За эти пять лет расширилась практика использования различных односторонних мер, будь то под эгидой национальной безопасности, будь то под эгидой "зеленой" повестки, энергетической повестки и так далее", - сказал глава Минэкономразвития.

Среди основных тем, которые предстоит еще согласовать министерской конференции Решетников назвал тему с рыболовными субсидиями. "Нам важно добиться, чтобы не было пунктов, связанных с запретом на субсидирование лова. В первую очередь даже не внутри нашей экономической зоны, а в дальних морях, потому что мы хотим иметь возможность экономически поддерживать наш флот, который будет осуществлять вылов. Разумеется, с соблюдением всех требований, именно с позиции рационального, бережного использования", - отметил он.

Решетников также сообщил, что на площадках форума состоялись и еще запланированы ряд двусторонних переговоров, в частности прошли встречи с Пакистаном, Эфиопией, вечером в среду пройдет встреча с делегацией Индии.

По его словам, в основном на встречах обсуждаются два блока вопросов - сотрудничество с международными организациями - ВТО, тема БРИКС, а также двусторонняя повестка.