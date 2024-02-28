Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Решетников ждет, что ВТО подтвердит планы восстановить работу апелляционного органа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассчитывает, что министерская конференция ВТО подтвердит свое намерение восстановить работу апелляционного органа до конца 2024 года.

ИнтервьюЗамглавы Минэкономразвития РФ: все участники ВТО заинтересованы в ее реформеЗамглавы Минэкономразвития РФ: все участники ВТО заинтересованы в ее реформеЧитать подробнее

"Дедлайн формально - это 2024 год (возобновление работы апелляционного органа - ИФ), который еще не истек. Все еще в течение года будут к этому стремиться", - сказал он журналистам в кулуарах 13-й министерской конференции ВТО, которая с 26 по 29 февраля проходит в Абу-Даби (Решетников возглавляет на ней российскую делегацию).

"Основная сейчас проблема (в ВТО - ИФ) в том, что не работает операционный орган по разрешению споров. То есть по факту не работает вся система разрешения споров. Почему не работает? Потому что пять лет назад США в рамках своих полномочий заблокировали назначение новых арбитражных судей", - отметил министр.

"Понятно, почему это сделано. Это имеет вполне другую экономическую природу, потому что, очевидно, те правила, которые сформировались в ВТО, и то, что до того времени считалось как некая рамка для справедливой конкуренции в торговле и так далее - что-то перестало устраивать. За эти пять лет расширилась практика использования различных односторонних мер, будь то под эгидой национальной безопасности, будь то под эгидой "зеленой" повестки, энергетической повестки и так далее", - сказал глава Минэкономразвития.

Среди основных тем, которые предстоит еще согласовать министерской конференции Решетников назвал тему с рыболовными субсидиями. "Нам важно добиться, чтобы не было пунктов, связанных с запретом на субсидирование лова. В первую очередь даже не внутри нашей экономической зоны, а в дальних морях, потому что мы хотим иметь возможность экономически поддерживать наш флот, который будет осуществлять вылов. Разумеется, с соблюдением всех требований, именно с позиции рационального, бережного использования", - отметил он.

Решетников также сообщил, что на площадках форума состоялись и еще запланированы ряд двусторонних переговоров, в частности прошли встречи с Пакистаном, Эфиопией, вечером в среду пройдет встреча с делегацией Индии.

По его словам, в основном на встречах обсуждаются два блока вопросов - сотрудничество с международными организациями - ВТО, тема БРИКС, а также двусторонняя повестка.

Максим Решетников Минэкономразвития ВТО БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

Решетников заявил об ущербе для развивающихся стран из-за протекционизма

Что произошло за день: среда, 28 февраля

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });