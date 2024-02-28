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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты требуют от Израиля письменных гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

"Администрация Байдена дала Израилю время до середины марта, чтобы подписать письмо, предоставленное США во вторник, в котором даются гарантии, что он будет соблюдать международное право при использовании американского оружия и разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу", - пишет портал.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, запрос США состоит в том, чтобы получить письменные гарантии к середине марта, которые госсекретарь Энтони Блинкен мог бы заверить к концу месяца.

Как заявил собеседник портала из США, в последние дни аналогичные письма были направлены нескольким другим странам, которые используют американское оружие. Каким конкретно, он не уточнил.

Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум о национальной безопасности, согласно которому перед поставкой американского оружия страна должна предоставить Вашингтону "заслуживающие доверия письменные гарантии", что она будет использовать любое такое оружие в соответствии с международным гуманитарным правом.

Если гарантии не будут предоставлены к установленному сроку, поставки оружия из США в страну будут приостановлены.

У стран, вовлеченных в конфликты, таких как Израиль, есть 45 дней со дня опубликования меморандума, чтобы предоставить письменные гарантии и заверить их у главы госдепартамента. В распоряжении других стран - 180 дней.

США Израиль сектор Газа Энтони Блинкен
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