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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Граждане России не смогут проголосовать в Грузии 17 марта на выборах президента РФ в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами, сообщает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

В заявлении сообщается, что ближайшие от Грузии избирательные участки будут открыты в Армении при посольстве России в Ереване и консульстве России в Гюмри, а также в Турции.

Дипотношения между Грузией и Россией были прерваны в сентябре 2008 года по решению грузинского правительства.

Грузия РФ
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