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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Казахстане участки для выборов президента России откроют в четырех городах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане граждане России смогут проголосовать 17 марта на выборах президента на избирательных участках в четырех городах - Алма-Ате, Астане, Уральске и Усть-Каменогорске, сообщило российское посольство в Казахстане.

К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане и достигшие на день голосования возраста 18 лет, лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (по местному времени) и предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина России.

Казахстан Астана Алма-Ата Усть-Каменогорск Уральск
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