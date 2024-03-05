В Казахстане участки для выборов президента России откроют в четырех городах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане граждане России смогут проголосовать 17 марта на выборах президента на избирательных участках в четырех городах - Алма-Ате, Астане, Уральске и Усть-Каменогорске, сообщило российское посольство в Казахстане.

К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане и достигшие на день голосования возраста 18 лет, лично явившиеся на избирательный участок 17 марта в период с 08:00 до 20:00 (по местному времени) и предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина России.