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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Сводный индекс доверия в еврозоне в феврале неожиданно снизился до 95,4 пункта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале понизился до 95,4 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 96,1 пункта, а не 96,2 пункта, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 96,7 пункта с первоначально объявленного январского уровня.

Индекс доверия в промышленном секторе в феврале понизился до минус 9,5 пункта с минус 9,3 пункта в январе, в сфере услуг – до 6 пунктов с 8,4 пункта, в сфере розничной торговли – до минус 6,7 пункта с минус 5,6 пункта, в строительном секторе – до минус 5,4 пункта с минус 4,6 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в уходящем месяце поднялся до минус 15,5 пункта с минус 16,1 пункта месяцем ранее.

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