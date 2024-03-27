Сводный индекс доверия в еврозоне в марте вырос до 96,3 пункта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В марте 2024 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне увеличился до 96,3 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

По пересмотренным данным, в феврале значение индекса составило 95,5 пункта, а не 95,4 пункта, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 96,3 пункта с первоначально объявленного февральского уровня.

Мартовское значение сводного индекса доверия является самым высоким за 3 месяца.

Индекс доверия в промышленном секторе в марте увеличился до минус 8,8 пункта (максимум за полгода) с минус 9,4 пункта месяцем ранее, в сфере услуг - до 6,3 пункта с 6 пунктов, в сфере розничной торговли - до минус 5,7 пункта с минус 6,6 пункта, в строительном секторе показатель снизился до минус 5,6 пункта с минус 5,5 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в текущем месяце поднялся до минус 14,9 пункта с минус 15,5 пункта в феврале.