Tata построит завод по выпуску аккумуляторов в британском графстве Сомерсет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Индийская компания Tata Group намерена инвестировать 4 млрд фунтов ($5,06 млрд) в строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей, который будет находиться недалеко от города Бриджуотер в британском графстве Сомерсет.

Постройка завода в Великобритании была анонсирована еще летом прошлого года, однако место было названо только сейчас, пишет BBC. Завод будет располагаться на территории, где раньше находилось производство артиллерийских снарядов, примерно в 25 км от АЭС Hinkley Point C.

По оценкам британского правительства, строительство завода позволит создать в стране до 4 тыс. новых рабочих мест.

Выпуск батарей для электромобилей на новом заводе, как ожидается, начнется в 2026 году. Его годовая мощность составит около 40 ГВт.ч – этого достаточно для обеспечения аккумуляторами примерно 500 тыс. электрокаров.

В конгломерат Tata входит автопроизводитель Tata Motors, которому, в свою очередь, принадлежит британская Jaguar Land Rover. Батареи будут производиться для нужд этой компании, а также для других покупателей в ЕС и Великобритании.