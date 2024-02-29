Индийская Tata задумалась о производстве микрочипов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Индийский конгломерат Tata Group может вскоре объявить о начале строительства своего первого завода по производству полупроводниковой продукции. Об этом заявил председатель совета директоров материнской компании конгломерата Натараджан Чандрасекаран в ходе мероприятия в среду.

Он не стал раскрывать детальные планы компании по выходу в полупроводниковый сектор, но сказал, что инвестиции будут очень значительными, отмечает Economic Times.

Ранее сообщалось, что руководство Tata рассматривает возможность строительства завода в штате Гуджарат в партнерстве с тайваньскими чипмейкерами Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) и UMC Group.