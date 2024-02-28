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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Запасы нефти в США выросли на 4,2 млн баррелей за неделю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,2 млн баррелей до 447,16 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,83 млн баррелей и составили 244,2 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 510 тыс. баррелей до 121,14 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 3,72 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,84 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

США нефть
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