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Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $83,6 за баррель

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $83,62 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,03, до $83,68 за баррель.

Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты находятся на уровне $82,07 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,02 (0,03%), до $78,52 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,33 (0,4%), до $78,54 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Хотя в Штатах запасы сырья растут, "глобальный нефтяной рынок сжимается", отмечает главный аналитик DTN Трой Винсент, слова которого приводит Market Watch. "Это видно из анализа временных спредов, которые говорят о бэквордации на рынке (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим - ИФ)", - говорит эксперт.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Brent WTI США
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