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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Ближневосточные СМИ заявили о подготовке Израиля к полномасштабному конфликту в Ливане

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение "Хезболла" допускают возможность полноценной израильской операции в Ливане, сообщает издающееся в ОАЭ издание The National со ссылкой на источники.

"Израиль планировал войну в южном Ливане с целью убрать "Хезболлу" от границы, и это движение готовится ко всем сценариям событий, включая наземное вторжение, заявили The National источники в военных структурах и службах безопасности обоих стран", - информирует газета.

"Большинство израильтян, покинувших дома на севере, не хотят возвращаться, пока угрозу "Хезболлы" не устранят. Это причина серьезного давления на израильских военных и правительство. Это может означать еще одну большую войну", - пояснил один из источников.

По данным собеседников издания, если израильские войска вскоре не войдут на территорию Ливана, это все равно произойдет в долгосрочной перспективе. Основной целью ЦАХАЛ будет отодвинуть "Хезболлу" на 10-15 км от границы, чтобы в радиусе поражения ее реактивных снарядов и противотанковых ракет не была зона проживания около 60 тыс. израильтян на севере страны. Предполагается, что если отряды "Хезболлы" отойдут за реку Эль-Литани, причин для конфликта более не станет.

The National напоминает, что по оценкам наблюдателей, "Хезболла" располагает примерно 100-150 тыс. реактивных снарядов и ракет, причем некоторых весьма высокоточных. Также, по информации издания, израильские деревни готовят ополчение в связи с опасениями, что подразделения спецназа "Хезболлы" "Силы аль-Хаджа Радвана" смогут просочиться через границу на север Израиля.

Тем временем в ЦАХАЛ сообщили об очередном запуске реактивных снарядов по западу Галилеи, пострадавших нет.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла сектор Газа
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