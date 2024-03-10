"Хезболла" заявила об обстреле Израиля в ответ на произошедшую накануне атаку

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" совершило серию авиаударов по северу Израиля в воскресенье, пишет турецкая газета Daily Sabah.

По ее данным, "Хезболла" заявила, что обстреляла территории Израиля в 8 км от границы, выпустив "десятки ракет".

Ливанская группировка отметила, что осуществила серию ударов в ответ на совершенную накануне атаку со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая унесла жизни по меньшей мере пяти человек.

Израильские военные заявили, что "было зафиксировано порядка 35 ракет" в ходе этой атаки. На севере страны сработали сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. О жертвах или пострадавших или каких-либо разрушениях в результате удара не сообщается.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Одновременно с тем бойцы "Хезболлы" и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.