Уход Макконнелла может ослабить позиции сторонников поддержки Украины в Конгрессе США

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Внезапное заявление лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, может означать, что руководство республиканцев потеряет видного сторонника Украины, пишет издание Politico.

С заявлением о предстоящей отставке Макконнелл выступил на заседании Сената.

Politico отмечает, что "Макконнелл последние два года выступал за оружие и деньги" для Киева, а в последнее время "тесно сотрудничал с лидерами демократов, чтобы провести новый транш помощи Украине через Сенат".

При этом, по оценке газеты, "хотя Макконнелл пока и не покинет Сенат, он (после заявления об отставке - ИФ) и близко не будет обладать таким же влиянием".

Поддержка финансирования Украины Республиканской партией в Сенате, по крайней мере, несколько изменится с уходом Макконнелла, утверждает сенатор Джей Ди Вэнс, выступающий против помощи Киеву.

"Произойдет, по крайней мере, небольшой сдвиг, потому что независимо от того, кто будет лидером, он не будет так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", - цитирует газета Вэнс.

В то же время, президент Джо Байден не намерен вслед за Макконнеллом подавать в отставку, сообщила журналистам на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ответ на просьбу журналиста сообщить о реакции Байден на заявление Макконнелла о том, что "настало время для следующего поколения лидеров", она заявила: "Президент высказался предельно ясно. Президент сказал, что хочет продолжать приносить пользу американскому народу, как он делал это в течение последних трех лет".

При этом Жан-Пьер напомнила о том, что Байден накануне прошел медицинское обследование. В заключении медиков говорится, что он "здоровый, активный и крепкий 81-летний мужчина" и что "он по-прежнему чувствует себя достаточно хорошо, чтобы работать на посту президента".

Жан-Пьер также подчеркнула, что такой вывод был сделан не только личным врачом Байдена Кевином О'Коннором, а всей медкомиссией в составе 20 докторов.