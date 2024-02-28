Макконнелл в ноябре оставит пост лидера республиканского меньшинства в Сенате

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - 82-летний Митч Макконнелл сообщил, что в ноябре оставит пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США, он планирует остаться сенатором до конца срока в январе 2027 года, передает АР. Кресло сенатора Макконнелл занимает с 1985 года.

"Один из самых недооцененных жизненных талантов - знать, когда пришло время переходить к следующей главе жизни, - заявил он. - Итак, сегодня я стою перед вами, чтобы сказать: это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев Сената".

Причин будущей отставки он не назвал, но сказал, что обдумывал это решение в течение нескольких месяцев. Помощники сенатора заявили, что его решение не связано с состоянием здоровья.

AP отмечает, что сенатор находился под растущим давлением со стороны сил, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа, который вновь поборется за пост президента в ноябре.

Макконнелл изначально поддерживал Трампа, однако после президентских выборов в 2020 году признал победу нынешнего президента США Джо Байдена. Позднее Макконнелл выступал против пересмотра итогов выборов. В январе 2021 года он заявил, что Трамп несет ответственность за беспорядки в Капитолии, произошедшие 6 января того же года.

Летом прошлого года Макконнелл дважды замирал на месте в ходе своих пресс-конференций и был не способен отвечать на вопросы журналистов. Эти случаи вызвали обеспокоенность среди республиканцев в Сенате. Ведущий врач Конгресса США Брайэн Монахэн тогда заявил, что такие симптомы, как замирания, могут быть "следствием обезвоживания". Врач также утверждал, что "с медицинской точки зрения" Макконнелл явно может продолжать свою деятельность по расписанию.