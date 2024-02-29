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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Universal Music увеличила чистую прибыль в 2023 году в 1,6 раза

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Universal Music Group, ведущая мировая звукозаписывающая компания, увеличила чистую прибыль в 2023 году в 1,6 раза, выручку – на 7%.

Компания анонсировала стратегические организационные изменения, которые, как ожидается, позволят ей добиться экономии на ежегодных расходах в размере 250 млн евро к 2026 году, в том числе, за счет сокращения рабочих мест.

Как говорится в пресс-релизе Universal Music, чистая прибыль в минувшем году составила 1,26 млрд евро по сравнению с 782 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA – ключевой показатель для компании – увеличилась на 11% до 2,37 млрд евро, выручка повысилась до 11,11 млрд евро с 10,34 млрд евро в 2022 году.

В четвертом квартале прошлого года скорректированная EBITDA выросла на 9% до 677 млн евро, выручка – также на 9% до 3,21 млрд евро.

Доходы UMG от стриминга в октябре-декабре снизились на 1,3% до 395 млн евро, от подписок – повысились на 8,9% до 1,14 млрд евро. Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, выросли на 10,6%, достигнув 447 млн евро.

Выручка от продажи лицензий подскочила на 26,5% до 410 млн евро, цифровые доходы, в том числе от скачиваний контента, снизились на 49% до 32 млн евро.

В компании рассчитывают, что первая фаза запланированной реорганизации позволит ей добиться экономии на ежегодных расходах в 75 млн евро уже в 2024 году. К 2025 году экономия достигнет 125 млн евро.

Universal Music намерена выплатить дивиденды в размере 0,27 евро на акцию.

Universal Music
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