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Universal Music в I квартале увеличила выручку на 11,8%, лучше прогноза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, в первом квартале 2025 года увеличила выручку на 11,8% в годовом выражении, до 2,9 млрд евро.

Консенсус-прогноз для этого показателя составлял 2,76 млрд евро, по данным Bloomberg.

Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 9,5%.

Доходы от стриминга повысились на 2,9% - до 353 млн евро, от подписок - на 11,5%, достигнув 1,25 млрд евро. Между тем выручка от скачиваний и другие цифровые доходы упала на 13% - до 40 млн евро.

Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, подскочили на 17,6% и составили 300 млн евро, а доходы от продажи лицензий взлетели на 33%, до 296 млн евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель прибыльности для компании - в первом квартале повысилась почти на 12% и составила 661 млн евро. Прогноз для этого показателя составлял 657,4 млн евро.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

Universal Music UMG
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