Истребители НАТО временно перебазировали из Эстонии в Латвию

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Истребители стран-членов НАТО, которые регулярно размещаются на ротационной основе на эстонской авиабазе Эмари для патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами, покинули ее в связи с временной передислокацией в Латвию, следует из данных Воздушного командования альянса.

Временное перебазирование военных самолетов НАТО в Латвию вызвано ремонтом взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари в Эстонии, где ранее постоянно размещались истребители блока. До конца февраля там находился авиаотряд польских истребителей F-16.

В рамках ротации по обеспечению безопасности воздушного пространства над странами Балтии на авиабазу Лиелварде, расположенную в центральной части Латвии, уже прибыли пять германских истребителей Eurofighter, которые начнут выполнение миссий с 1 марта.

Планируется, что истребители Люфтваффе будут находиться там в течение шести месяцев, после чего их сменят боевые самолеты другой страны альянса.

"Начиная с пятницы, мы будем готовы для выполнения миссий. Тесно взаимодействуя с принимающей страной Латвией, нашими бельгийскими и французскими коллегами, дислоцированными в Литве, а также авиадиспетчерами и региональными центрами контроля, мы продемонстрируем приверженность НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - заявил командир немецкого авиаотряда подполковник Свен Якоб.

При этом он указал, что НАТО впервые использует Лиелварде для миссии воздушного патрулирования над Балтией.

Помимо германских самолетов патрулирование над регионом Балтики также будут выполнять бельгийские истребители F-16 и французские Mirage 2000-5, которые размещены в Шяуляе в Литве.