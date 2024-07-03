В Латвии к 2026 году будет находиться около пяти тысяч военных стран НАТО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс сообщил агентству Leta о планах в ближайшие годы разместить в стране около 5 тысяч военнослужащих стран НАТО.

Возглавляемая Канадой боевая группа расширенного присутствия в Латвии будет увеличена до уровня многонациональной бригады, ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3,5 тысяч военнослужащих, сказал он.

В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5 тысяч человек, продолжил министр.

3 июля на военной базе в Адажи состоялась церемония, посвященная началу увеличения присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады. На ней Спрудс назвал Латвию первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада альянса.

Основным местом дислокации бригады будет Адажская военная база, в Цери Марупского края будет находиться ее штаб, а крупные учения будут проводиться на полигоне в Селии.

Командующая многонациональной дивизией НАТО "Север" генерал-майор Йетте Албинус на церемонии отметила, что это важный день, когда в Латвию начнут прибывать представители 14 стран альянса. "Это сигнал, что мы едины, готовы к любым вызовам, в том числе к агрессии со стороны другой страны", - подчеркнула она.

В ближайшие месяцы Латвия и союзники по НАТО предпримут следующие шаги по преобразованию боевой группы в боеспособную бригаду, сообщает агентство.

В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Латвия и Канада подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы усиленного присутствия в Латвии, а в июле 2023 года перед саммитом НАТО в Вильнюсе министры двух стран подписали на военной базе в Адажи дорожную карту, в которой обозначали дальнейшие шаги по преобразованию боевой группы в бригаду.

Руководить формированием бригады, прибытием и интеграцией в нее других боевых групп будет командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро.

В настоящее время в боевой группе расширенного присутствия НАТО под руководством Канады в порядке ротации находятся около 1,9 тысячи военнослужащих из Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Дания и Швеция также войдут в состав новой многонациональной бригады НАТО в Латвии.