Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Варшаве рассматривают возможность введения эмбарго на поставку агропродукции из России, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы пристально изучаем решение Латвии, и я не исключаю, что Польша пойдет на нечто похожее", - приводит его слова Польское радио, напоминая, что латвийский парламент на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

Туск отметил, что "проблема неравноценной конкуренции в сфере импорта в Польшу и страны ЕС продовольствия и зерновых не ограничивается лишь Украиной". По его словам, "институты ЕС должны серьезно подумать о том, как улучшить правила регулирования и безопасность импорта с востока Европы".

"Мы хотим помогать Украине, - повторил польский премьер. - Но мы также хотим защитить наших сельхозпроизводителей".

На протяжении нескольких недель фермеры в Польше и в других странах ЕС проводят акции протеста против поступления в страны ЕС украинской агропродукции, что, по их утверждениям, спровоцировало резкое падение цен на польскую и европейскую сельхозпродукцию и породило кризис на сельскохозяйственном рынке.

Польша Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Финляндии не обеспокоен планируемым увеличением группировок войск РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 100 человек погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа

В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

Лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 29 февраля

Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата

Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по вопросу об иммунитете

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });